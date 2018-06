Idrissa Seck, président du parti Rewmi: « tous en maillot avec un lion qui rugit »

Idrissa Seck, président du parti Rewmi est tout heureux de la victoire des « Lions » de la Teranga sur la Pologne. « Je voudrais tout d’abord renouer mes félicitations à l’ensemble des « Lions », joueurs encadrement et même au 12e « Gaindé », pour cette première belle victoire contre la Pologne ; j’invite l’ensemble du peuple sénégalais à faire bloc autour des « Lions » pour d’autres victoires à venir », a-t-il dit d’emblée.



Il a révélé que son souhait le plus ardent, c’est qu’au minimum, l’équipe nationale de football du Sénégal atteigne les quarts de finale comme en 2002 et qu’au maximum, il ramène la Coupe du monde au Sénégal. « Je pense qu’Aliou Cissé le mérite. Il l’a fait en tant que joueur. Ce serait génial qu’il le fasse en tant qu’entraineur. Et les nouveaux joueurs aussi le méritent. Et le peuple sénégalais le mérite. Je voudrais souligner qu’ils ont un grand mérite d’avoir interrompu la longue série noire d’absence des phases finales de la Coupe du monde depuis 16 ans. Ils nous ont remis à la table des meilleures Nations de football du monde », souligne-t-il.



Pour l’ancien Premier ministre, à ce titre, ils méritent déjà la reconnaissance du peuple sénégalais. « Mais je souhaite de toutes mes forces qu’ils fassent mieux qu’en 2002 ; cela mettra un peu de baume dans le cœur du peuple sénégalais. Toutes nos prières, toute notre union sacrée autour des « Lions » pour de très belles victoires à venir. Tous en maillot vert-jaune-rouge avec un lion qui rugit » note-t-il.











L’Observateur