Idrissa Tall, Apr Kaolack: "Le gouvernement Macky 2 suscite espoir et stabilité politique"

Le leader politique de l'APR-Kaolack, Idrissa Tall, n'est pas de ceux qui pensent que le Président Sall n'a pas fait les bons choix pour le nouveau gouvernement. Au contraire, il estime que le chef de l'Etat s'est encore distingué par son génie. " Son Excellence le Président Macky Sall s'est, une fois de plus, illustré par sa clairvoyance, son ouverture d'esprit et sa grande propension à faire venir travailler au sein du gouvernement, tous ses compatriotes soucieux du développement du pays et dont les competences sont avérées. Avec ce remaniement, la coalition présidentielle se trouve indubitablement renforcée, ce qui augure de meilleurs scores aux joutes electorales qui se profilent à l'horizon ", déclare-t-il.



Continuant, il précise que le chef de l'Etat, en génie, a posé les jalons d'une relance de l'économie du pays après les dommages causés par le Coronavirus. " Comme nous le savons tous, le coronavirus a impacté négativement notre économie nationale. Le Président Sall, après avoir conçu le PAP2A, a eu l'intelligence et le pragmatisme de mettre sur pied ce gouvernement d'action et de consensus... Tous les membres de ce gouvernement bénéficient de la confiance du Président ; par consequent, nous attendons d'eux loyauté et fidélité dans l'exercice de leurs missions ", ajoute-t-il.



Il a, par ailleurs, fustigé l'attitude d'une certaine frange de l'opposition. " L'opposition, prise au dépourvu et constatant son affaiblissement irrémédiable, rue dans les blancards, mais c'est peine perdue car le Président Sall, en homme affable, prend toujours les meilleures décisions. Nous souhaitons plein succès à ce gouvernement ", conclut-il.











L’Evidence