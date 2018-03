Idy Diène venait du même village que Modou Samb, tué par l'extrémiste de droite, Gianluca Coffrages, en 2011

Idy Dène, le Sénégalais abattu à Florence venait du même village que Modou Samb Modou, un autre Sénégalais tué par l'extrémiste de droite, Gianluca Coffrages, sur la place Dalmatie le 13 décembre 2011.



Idy Diène, le colporteur sénégalais tué par Roberto Révérend avec six coups de pistolet sur le pont vespucci, avait 53 ans et vivait en Italie depuis au moins 20 ans. Il vivait à Pontedera et chaque jour, il venait à Florence en train, où il faisait le colporteur dans la zone de l'Oltrarno.



"C'était tous les jours ici", raconte son ami Assane sur le pont Vespucci. "il participait à des manifestations culturelles, religieuses, fréquentait la mosquée en centre-Ville". Idy venait du même village de Samb Modou, tué par l'extrémiste de droite, Gianluca Coffrages, sur la place dalmatie le 13 décembre 2011.



Une dramatique coïncidence a voulu qu'ils étaient aussi proches. Après les faits de 2011, il avait "adopté", comme le dit l'ami Assane, la fille de Modou. "Il aidait aussi la veuve", Rokhaya Mbengue, une femme qui pleure maintenant une autre personne tuée à Florence.



"Il était l' un des doyens de notre communauté, nous tous, le connaissions un peu". Hier sur la place, il y avait certains de ses parents qui appelaient à manifester, entre les cris contre le racisme des italiens et les cris de douleur. " Le sang n'est pas noir et blanc - criait une femme - c'est pareil pour tout le monde, il est toujours rouge. Le nôtre a été versé trop de fois." Yalla nako yalla khare aldiana. Amine.