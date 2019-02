Idy demande à Macky de ranger ses valises et de sortir…

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Février 2019

Le candidat de la coalition Idy2019 a tiré hier à boulets rouges sur le Président Macky Sall, dont le nom dit-il, est synonyme aux yeux du peuple, de pauvreté, de dèche.



« C’est au Sénégal où les populations ont choisi le nom du président comme synonyme de la dèche et de la pauvreté. ‘’ko waxal si Sénégal mounila deukbi dafa Macky’’. Si au terme d’un seul mandat, le Président symbolise, aux yeux des populations l’échec à tous les niveaux, une prise de conscience s’impose et la meilleure des solutions, est de faire tes valises et de sortir par la petite porte », indique Idrissa Seck.











L’Observateur

