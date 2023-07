Il détourne près de 96 millions FCfa de la friperie et crie au vol dans son magasin

H. A. Kayani et le commerçant, A. Samb ont toujours collaboré en parfaite synergie durant une longue période. Kayani évolue dans la vente de friperie en gros. Quand il reçoit une commande, il la refile à crédit à son traditionnel collaborateur du nom d’A. Samb. Qui s’occupe de l’écoulement de la marchandise, prélève ensuite le bénéfice sur le prix de vente des ballots de friperie et reverse aussitôt le montant convenu à son fournisseur grossiste. Les deux hommes travaillent ainsi durant de longues années. Sans la moindre anicroche.



D’après "Les Echos", tout bascule cependant entre les deux partenaires d’affaires, dans la période du mois d’avril 2021 à juin 2022. Le fournisseur grossiste constate un cumul de retards de versements des recettes évaluées à 107.488.000 FCfa. Ainsi, il s’étonne et interpelle le commerçant. Qui reconnaît les manquements, se confond dans des excuses et invoque les aléas du marché. Son fournisseur grossiste l’accule malgré tout et le somme d’honorer sa part du contrat de partenariat, lit-on dans "Senenews".



Acculé, Samb verse un acompte en espèces d’un montant de 2.000.000 FCfa. Et retourne l’invendu de la marchandise évalué à la somme de 9.000.000 FCfa. Il doit maintenant la somme de 95.988.000 FCfa au fournisseur et invoque un vol de numéraires dans son magasin, pour justifier son incapacité à solder les comptes. Il rassure toutefois son partenaire et jure sur tous ses saints d’éponger sous peu les arriérés de versements. Mais, au lieu de continuer la collaboration, il coupe net les amarres avec son fournisseur traditionnel et travaille avec d’autres.



Meurtri, Kayani interpelle le commerçant, qui verse dans des explications fumeuses. Le fournisseur découvre aussi que celui-ci dispose maintenant de trois boutiques de vente de friperie. Il le soupçonne d’avoir utilisé son argent et l’appelle au téléphone. A. Samb refuse cependant de prendre les incessants appels téléphoniques. Kayani crie à la trahison et dépose une lettre plainte pour abus de confiance présumé contre lui au niveau de la Division des investigations criminelles (Dic).



Livré aux enquêteurs de la Dic, A. Samb confirme le plaignant et reconnaît les faits incriminés. « Voilà plus de 15 ans que je travaille avec Kayani. Et durant toute cette longue période, je me suis toujours acquitté des versements convenus à temps. Mais, depuis que j’ai été victime de vol de numéraires dans mon magasin, je suis confronté à d’énormes difficultés pour honorer mes engagements », se défend le mis en cause. Qui n’a apporté aucune preuve matérielle de son prétendu vol de numéraires dans son magasin. D’où son arrestation suivie de déferrement devant le parquet de Dakar, par les agents de la Dic.