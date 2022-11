"Il faut valoriser les universitaires et pour cela il faut recruter massivement des enseignants" (Bakary Diedhiou) Rédigé par leral.net le Lundi 21 Novembre 2022 à 10:27 | | 0 commentaire(s)| Le député Bakary Diedhiou revient dans cette vidéo sur la situation des universités. "Il faudrait valoriser le personnel enseignant. On en a assez d'entendre dans nos universités parler des vacataires et moi ça me ramène à chaque fois sur ce que l'on avait au niveau de l'enseignement élémentaire et secondaire quand on parle des volontaires de l'éducation ou l'on parle des vacataires dans le moyen secondaire", dit-il. "Il faut valoriser les universitaires et pour cela il faut recruter massivement des enseignants dans les universités", demande M.Diedhiou avant de souligner que les conditions des études dans les universités sont vraiment déplorables.



