Il prend 6 mois ferme pour avoir volé les bijoux de sa mère

Un cas vol cristallise les débats au quartier Darou Marnane à Touba. Un Sénégalo-ivoirien âgé de 37 ans a soustrait frauduleusement des bijoux en or de sa propre mère.



Kosso Ndir pour ne pas le nommer, a remis les boucles d'oreilles et le bracelet en or à son ami domicilié à Mbacké. Fallou Thioub était chargé d'écouler le produit volé au niveau du marché noir.



Après la vente, le receleur a remis un montant de 65.000 F f Cfa et deux cannettes à l'homme né en Côte d'ivoire en 1984, d'après un membre de la famille de la dame câblé par Seneweb.



Victime de vol de bijoux à plusieurs reprises, elle a traîné en justice son fils. Kosso Ndir a été interpellé par la police de Touba et déféré au tribunal de Mbacké ainsi que son complice.



Reconnus respectivement coupables de vol et de recel, les deux prévenus ont été condamnés à 06 mois de prison ferme.

Source : https://www.dakarposte.com/Il-prend-6-mois-ferme-p...