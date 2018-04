Images - 5e Edition Club Model : Une quinzaine de personnes dont deux ministres et des journalistes primés

Des personnalités issues de différentes sphères socio-professionnelles dont la ministre de la Femme du Congo (Brazzaville) et la ministre sénégalaise de la Promotion des investissements, des partenariats et du développement des Téléservices de l'Etat, Mme Khoudia Mbaye, un commandant des Sapeurs-pompiers, des journalistes ont été primés ce samedi, lors d’une cérémonie, pour leur engagement citoyen, par le « Club Model », une structure qui milite pour la promotion de l’action citoyenne, la défense des valeurs civiques et morales. Portée sur les fonts baptismaux le 01 juin 2007, elle a, à son actif, plusieurs séances de sensibilisation sur les maux qui gangrènent la société et encourage pour la 5e fois, ceux qui s'y sont distingués.