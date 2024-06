Imam Cheikh Aliou Cissé a offert plus de 580 moutons pour la Tabaski Les Bienfaits de l'Imam Cheikh Aliou Cissé de Médina Baye : Un Leader Social et Philanthrope



Imam Cheikh Aliou Cissé de Médina Baye est reconnu pour ses actions sociales remarquables et son engagement envers la communauté. En 2021, il s'est particulièrement illustré par un geste de grande générosité en offrant 580 moutons pour la fête de Tabaski, ainsi que de gros béliers aux dignitaires de la région. Cette action est un témoignage concret de sa dévotion à aider les autres et à renforcer les liens communautaires.

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Juin 2024 à 12:43 | | 0 commentaire(s)|

Les marabouts de Médina Baye, dont fait partie Imam Cheikh Aliou Cissé, sont connus pour leur caractère profondément social. Ils ne se contentent pas de prêcher la foi, mais agissent concrètement pour le bien-être de la communauté. Un autre membre éminent de cette famille, Imam Cheikh Ahmed Tidiane bin Ali Cissé, figure parmi les 500 personnes les plus influentes du monde en 2021 selon leral.net.



Cheikh Ahmed Tidiane bin Ali Cissé : Un Héritage d'Influence et de Dévouement



Cheikh Ahmed Tidiane Cissé, petit frère de l'Imam Assane Cissé, a pris la direction de la Grande Mosquée de Médina Baye en tant qu'imam. Sa nomination à ce poste prestigieux vient après avoir dirigé le Commissariat général au pèlerinage à la Mecque pendant un an. Son inclusion dans la liste des 500 personnes les plus influentes au monde en 2021 souligne l'impact de son leadership.



Parcours et Formation de Cheikh Ahmed Tidiane Cissé



Né le 22 septembre 1955 à Médina Baye, de Serigne Aliou Cissé et Fatimatou Zahara Niass, Cheikh Ahmed Tidiane a commencé son éducation coranique dès 1962. À l'âge de 13 ans, il avait déjà mémorisé le Coran, démontrant ainsi une précocité exceptionnelle. Sous la tutelle de son grand-père, Baye Niass, il a perfectionné ses connaissances avant de poursuivre ses études à l'Université d'Al Azhar au Caire, où il a obtenu une licence en théologie islamique en 1981.



Engagement et Contributions



De retour au Sénégal, Cheikh Ahmed Tidiane a collaboré étroitement avec Imam Assane pour promouvoir l'Islam et soutenir la communauté. En 2001, il a été nommé Commissaire au Pèlerinage par le Président Abdoulaye Wade, reflétant la confiance placée en lui pour gérer une tâche aussi importante.





Les marabouts de Médina Baye, notamment Imam Cheikh Aliou Cissé et Cheikh Ahmed Tidiane bin Ali Cissé, incarnent des modèles de dévouement et de philanthropie. Leurs actions et leur influence continuent d'enrichir la communauté, en maintenant les valeurs de solidarité, d'éducation et de développement spirituel. Que leurs efforts soient récompensés et que leur héritage inspire les générations futures.

الإمام قدّم أكثر من 580 خروفًا لعيد الأضحى

فوائد الإمام الشيخ عليو سيسي من مدينة باي: قائد اجتماعي وخيري



الإمام الشيخ عليو سيسي من مدينة باي معروف بأعماله الاجتماعية الرائعة والتزامه تجاه المجتمع. في عام 2021، تميز بعمل كبير من الكرم حيث قدّم 580 خروفًا لعيد الأضحى، بالإضافة إلى تقديم كباش كبيرة للشخصيات المرموقة في المنطقة. هذا العمل هو دليل ملموس على تفانيه في مساعدة الآخرين وتعزيز الروابط المجتمعية.



المشايخ في مدينة باي، بما في ذلك الإمام الشيخ عليو سيسي، معروفون بطبيعتهم الاجتماعية العميقة. إنهم لا يقتصرون على الدعوة الدينية فقط، بل يعملون بشكل ملموس من أجل رفاهية المجتمع. عضو آخر بارز في هذه الأسرة، الإمام الشيخ أحمد تيجان بن علي سيسي، تم إدراجه ضمن أكثر 500 شخص نفوذًا في العالم في عام 2021 وفقًا لموقع leral.net.



الشيخ أحمد تيجان بن علي سيسي: إرث من التأثير والتفاني



الشيخ أحمد تيجان سيسي، الأخ الأصغر للإمام الحسن سيسي، تولى إدارة المسجد الكبير في مدينة باي بصفته إمامًا. تم تعيينه في هذا المنصب الرفيع بعد أن ترأس المفوضية العامة للحج إلى مكة لمدة عام. إدراجه في قائمة أكثر 500 شخص نفوذًا في العالم في عام 2021 يبرز تأثير قيادته.



مسار وتكوين الشيخ أحمد تيجان سيسي



ولد في 22 سبتمبر 1955 في مدينة باي، من سيرين عليو سيسي وفاطمة الزهراء نياس، بدأ الشيخ أحمد تيجان تعليمه القرآني منذ عام 1962. في سن الثالثة عشرة، كان قد حفظ القرآن الكريم، مما يظهر نبوغه المبكر. تحت رعاية جده، باي نياس، أكمل معرفته قبل متابعة دراسته في جامعة الأزهر في القاهرة، حيث حصل على درجة البكالوريوس في اللاهوت الإسلامي عام 1981.



التزام ومساهمات



عند عودته إلى السنغال، تعاون الشيخ أحمد تيجان بشكل وثيق مع الإمام الحسن لنشر الإسلام ودعم المجتمع. في عام 2001، تم تعيينه مفوضًا للحج من قبل الرئيس عبد الله واد، مما يعكس الثقة الموضوعة فيه لإدارة مهمة مهمة كهذه.



خاتمة



المشايخ في مدينة باي، بما في ذلك الإمام الشيخ عليو سيسي والشيخ أحمد تيجان بن علي سيسي، يجسدون نماذج من التفاني والعمل الخيري. أعمالهم وتأثيرهم يواصلان إثراء المجتمع، مع الحفاظ على قيم التضامن والتعليم والتطور الروحي. نسأل الله أن يكافئ جهودهم وأن يلهم إرثهم الأجيال القادمة.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook