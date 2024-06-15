Imam Cheikh Aliou Cissé a offert plus de 580 moutons pour la Tabaski

الإمام قدّم أكثر من 580 خروفًا لعيد الأضحى

فوائد الإمام الشيخ عليو سيسي من مدينة باي: قائد اجتماعي وخيري



الإمام الشيخ عليو سيسي من مدينة باي معروف بأعماله الاجتماعية الرائعة والتزامه تجاه المجتمع. في عام 2021، تميز بعمل كبير من الكرم حيث قدّم 580 خروفًا لعيد الأضحى، بالإضافة إلى تقديم كباش كبيرة للشخصيات المرموقة في المنطقة. هذا العمل هو دليل ملموس على تفانيه في مساعدة الآخرين وتعزيز الروابط المجتمعية.



المشايخ في مدينة باي، بما في ذلك الإمام الشيخ عليو سيسي، معروفون بطبيعتهم الاجتماعية العميقة. إنهم لا يقتصرون على الدعوة الدينية فقط، بل يعملون بشكل ملموس من أجل رفاهية المجتمع. عضو آخر بارز في هذه الأسرة، الإمام الشيخ أحمد تيجان بن علي سيسي، تم إدراجه ضمن أكثر 500 شخص نفوذًا في العالم في عام 2021 وفقًا لموقع leral.net.



الشيخ أحمد تيجان بن علي سيسي: إرث من التأثير والتفاني



الشيخ أحمد تيجان سيسي، الأخ الأصغر للإمام الحسن سيسي، تولى إدارة المسجد الكبير في مدينة باي بصفته إمامًا. تم تعيينه في هذا المنصب الرفيع بعد أن ترأس المفوضية العامة للحج إلى مكة لمدة عام. إدراجه في قائمة أكثر 500 شخص نفوذًا في العالم في عام 2021 يبرز تأثير قيادته.



مسار وتكوين الشيخ أحمد تيجان سيسي



ولد في 22 سبتمبر 1955 في مدينة باي، من سيرين عليو سيسي وفاطمة الزهراء نياس، بدأ الشيخ أحمد تيجان تعليمه القرآني منذ عام 1962. في سن الثالثة عشرة، كان قد حفظ القرآن الكريم، مما يظهر نبوغه المبكر. تحت رعاية جده، باي نياس، أكمل معرفته قبل متابعة دراسته في جامعة الأزهر في القاهرة، حيث حصل على درجة البكالوريوس في اللاهوت الإسلامي عام 1981.



التزام ومساهمات



عند عودته إلى السنغال، تعاون الشيخ أحمد تيجان بشكل وثيق مع الإمام الحسن لنشر الإسلام ودعم المجتمع. في عام 2001، تم تعيينه مفوضًا للحج من قبل الرئيس عبد الله واد، مما يعكس الثقة الموضوعة فيه لإدارة مهمة مهمة كهذه.



خاتمة



المشايخ في مدينة باي، بما في ذلك الإمام الشيخ عليو سيسي والشيخ أحمد تيجان بن علي سيسي، يجسدون نماذج من التفاني والعمل الخيري. أعمالهم وتأثيرهم يواصلان إثراء المجتمع، مع الحفاظ على قيم التضامن والتعليم والتطور الروحي. نسأل الله أن يكافئ جهودهم وأن يلهم إرثهم الأجيال القادمة.