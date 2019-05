Imam Cheikh Tidiane Cissé : « la politique et la religion doivent aller ensemble » Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mai 2019 à 11:58 | | 0 commentaire(s)| Il faut associer les religieux dans la gestion de la chose politique. C’est ce qu’a indiqué, hier, l’imam Cheikh Tidiane Cissé de Médina Baye lors de la conférence annuelle du dahira Safa Wal Marma, dirigé par son épouse, Sokhna Fatou Samb Cissé. « La politique et la société doivent aller ensemble. Mais je ne parle de la politique de la médisance, de la calomnie et des insultes. Je parle de la politique dans le bon sens. Celle qui prône une bonne gestion de la cité », a-t-il indiqué. Il a encore invité les jeunes à se ranger derrière leurs aînés pour une meilleure synergie d’actions.



