Imam Malick Dramé: "nous n'avons aucun problème avec les magistrats, seulement l'agenda LGBT"

Selon El Hadji Malick Dramé, le combat de Cheikh Oumar Diagne n'est autre que celui de toutes les confréries du Sénégal. "Nous avons le temps et on fera le tour de tout le pays pour dire que les LGBT, les homosexuels ont arrêté Cheikh Oumar Diagne. Tant qu'il sera en prison, on va continuer. Nous sommes dans les médias et nous savons comment faire la guerre. Que Macky Sall le laisse rentrer chez lui. Nous n'avons pas de problème avec les magistrats, seulement l'agenda LGBT".