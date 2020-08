Imam Saliou Déme de Louga: « Dieu a créé le coronavirus pour corriger les pécheurs et rappeler son existence» L’Imam Saliou Dème de la grande Mosquée de Louga a lui aussi axé son prêche sur le coronavirus. Selon lui tout le malheur qui est entrain de s’abattre sur nous est la faute de l’être humain et Dieu a créé le coronavirus pour corriger les pécheurs mais aussi pour rappeler aux gens qu’il est toujours là et est l’omniprésent.

Selon Imam Saliou Déme de la grande Mosquée de Louga, Dieu a dit dans le Coran qu’à chaque fois que les hommes s’éloignent du droit chemin, une malédiction va s’abattre sur eux. Donc tout ce malheur qui est entrain de s’abattre sur nous est une intervention de Dieu pour nous rappeler qu’il existe et est l’omniprésent.



« Dieu a dit qu’il a crée l’être humain pour qu’il le vénère et cherche à faire sa volonté, mais les gens font ce qu’ils veulent c’est comme s’ils ignoraient l’existence de Dieu. Vous voyez tout le monde a peur, les frontières avaient été fermées même pour prier il faut qu’il y ait de la distance entre les gens, l’économie a été impactée », a déclaré l’Imam. Qui estime que pour que Dieu nous pardonne, il faut que les gens reconnaissent leurs péchés et lui demandent pardon.



Il appelle ainsi les Sénégalais au retour vers la religion, et à respecter les préceptes de l’Islam mais aussi au respect des mesures barrières.

