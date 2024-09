Immersion dans la gestion des Droits d’Auteur et Voisins : La SODAV prépare son Conseil d’Administration Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2024 à 23:36 | | 0 commentaire(s)|

La SODAV (Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs du Sénégal), a récemment organisé une session de formation intensive pour les nouveaux membres de son Conseil d’Administration. Cette initiative, planifiée avant même l’Assemblée Générale ayant élu les nouveaux administrateurs, témoigne de l’engagement de la SODAV à préparer ses dirigeants, à une gestion optimale des droits d'auteur et des droits voisins. La formation qui s’est déroulée sur trois jours, visait à fournir aux administrateurs, les outils nécessaires pour s’acquitter efficacement de leurs missions. Ces missions incluent le contrôle de la société, l’évaluation des activités du Directeur Général, ainsi que la définition des politiques de développement pour la SODAV. La compréhension approfondie des spécificités du droit d’auteur, des droits voisins et du fonctionnement particulier de la SODAV, une société de gestion collective unique au Sénégal, était au cœur de cette formation. Le premier jour, M. Abdou Aziz Dieng a animé une session sur les principes généraux des droits d'auteur et des droits voisins, abordant les nouvelles problématiques ainsi que les perspectives futures. Cette introduction a permis aux participants de saisir les enjeux fondamentaux liés à leur mission. Le deuxième jour a été consacré à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, avec une présentation détaillée par M. Aly Bathily, Directeur Général de la SODAV. Cette session a permis de clarifier les spécificités du métier de gestion collective, essentiel pour comprendre le fonctionnement particulier de la SODAV et ses défis. Enfin, le troisième jour, Mme Ngoné Ndour, Présidente du Conseil d’Administration, a dirigé une session sur le fonctionnement du Conseil d’Administration. Elle a revisité les statuts et textes d’organisation, précisant les missions et les attentes envers les administrateurs. Mme Ndour a également insisté sur l’importance de la loyauté, de l’abnégation, et de la construction d’un esprit d’équipe, soulignant que la cohésion est essentielle pour atteindre les objectifs de la SODAV. Les retours des participants ont été largement positifs. Les nouveaux administrateurs ont exprimé leur satisfaction quant à la clarté des informations reçues et leur nouvelle compréhension des missions de la SODAV. Ils ont également souligné que la formation avait levé de nombreuses ambiguïtés et renforcé leur conscience des attentes. Cette session a également suscité un vif intérêt pour la pérennisation de telles initiatives. Les administrateurs ont exprimé le souhait de voir ces formations se renouveler, en reconnaissance de leur valeur dans l’acquisition des connaissances et la préparation à leurs responsabilités.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Revelation-des-secrets-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager