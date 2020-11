Immigration irrégulière : La gendarmerie démantèle des réseaux de passeurs à Saint-Louis.

Le Sénégal a renoué depuis quelques temps avec l'émigration qui a provoqué la mort de plus de cent jeunes.



Et, même si des sanctions sont infligées aux convoyeurs et candidats à l’émigration clandestine, elles sont loin de les dissuader malgré tous les périls de cette dangereuse aventure.



Ainsi, dans le cadre de la lutte pour freiner ce fléau, la compagnie de gendarmerie de Saint-Louis a effectué une opération durant la nuit du 03 au 04 novembre 2020. Cette opération a permis le démantèlement d'un réseau de passeurs résidant entre Guet Ndar, Gandiole, Pikine 700 et Sowène dans la partie sud-ouest de la région de Saint Louis.



Concrètement, six individus dont des capitaines, des recruteurs et le propriétaire de la pirogue ont déjà été arrêtés.



L'enquête suit son cours à la brigade territoriale de Saint-Louis.

























































dakaractu

Source : https://www.dakarposte.com/Immigration-irreguliere...