Immigration irrégulière au Sénégal: IOM passe le relais à ASMI, mais le combat continue

Samedi 27 Août 2022

Après cinq (5) années de mise en œuvre au Sénégal, le projet Migrant comme Messagers passe le relais aux associations sénégalaises de lutte contre la Migration irrégulière ( ASMI). Ainsi La mission de l'organisation internationale a organisé ce vendredi 26 Août la cérémonie de clôture de son projet de sensibilisation " Migrants comme Messagers" et le lancement des associations sénégalaises de lutte contre la Migration irrégulière ( ASMI ).

En effet pour assurer la continuité et la pérennité de la sensibilisation faite par les migrants de retour , les volontaires envisagent de porter le combat. Ces associations existent entre Dakar , Thiès , Tambacounda et Kolda et ont l'ambition de maintenir la mise en œuvre d'un portefeuille d'activités qui vont porter des histoires originales et des informations plus crédibles dans le débat sur la migration irrégulière au Sénégal..