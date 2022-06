Impacts négatifs des manifestations sur leurs activités : Les conducteurs de Thiak Thiak appellent autorités et opposition, au calme Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juin 2022 à 16:34 | | 0 commentaire(s)| Des impacts négatifs, les manifestations violentes ou pacifiques en ont sur leurs activités. Mais, l’autre calvaire des conducteurs de motos ou tricycles vient des tracasseries policières. Ainsi, pour les laisser gagner honnêtement leur vie, au micro de Leral Tv, les « Thiak Thiakeurs » appellent autorités et opposition, au calme et à la raison.



Accueil Envoyer à un ami Partager