Import-export, convoyage: L'inflation des produits met sur "quatre appuis" les acteurs du secteur qui...

Dimanche 21 Novembre 2021

Les sénégalais évoluant dans l'import-export et le convoyage de conteneurs, souffrent véritablement de cette situation chaotique. Certains d'entre eux sont sur le point de baisser pavillon pour éviter de contracter d'autres pertes. En dehors du problème des conteneurs et des bateaux pour le convoyage des produits, s'ajoute l'augmentation des coûts d'achats et des frais de transports. Un ensemble de facteurs qui a impacté considérablement sur la cherté de la vie des populations sénégalaises.