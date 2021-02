Importance de la vaccination : Thierno Lô en campagne de sensibilisation, dévoile une belle stratégie Rédigé par leral.net le Samedi 20 Février 2021 à 17:39 | | 0 commentaire(s)| Le ministre Thierno Lô, président de la coalition Adiana, a tenu une conférence de presse ce samedi pour lancer un appel à la population sénégalaise pour le respect les mesures édictées par le chef de l’Etat Macky Sall, pour lutter contre la propagation du virus et se faire vacciner. Sur l’importance de la vaccination, Thierno Lô, en campagne de sensibilisation, dévoile une belle stratégie…

Dans son message aux Sénégalais, le président de la coalition Adiana a d’abord lancé ce samedi 20 février 2021 un appel aux guides religieux de tous bords pour recommander aux disciples de se faire vacciner.



Mais dans un esprit de concurrence saine, il s’est aussi adressé aux ténors de la musique, anciens comme jeunes, aux lutteurs, pour voir à travers Youtube et les réseaux sociaux qui aurait le plus de fans vaccinés en les sensibilisant sur cette nécessité.



Et c’est cette même stratégie que l’ancien ministre Thierno Lo prône pour les partis politiques, comme c’était le cas lors de la campagne de parrainage…



Accueil Envoyer à un ami Partager