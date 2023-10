Importation de poulets et de pièces de poulets: L'Interprofession avicole du Sénégal, dénonce et interpelle l’Etat Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Octobre 2023 à 07:06 | | 0 commentaire(s)| L'Interprofession avicole du Sénégal, face à la presse ce jeudi, dénonce l'importation de poulets et de pièces de poulets, qualifiée d’ailleurs, de frauduleuse. Par le biais de ses représentants, l'IPAS interpelle sur les dangers de la consommation de produits, dont la qualité, ainsi que la fiabilité, sont inconnues. Ainsi, ils invitent le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à cette situation qui menace la filière avicole sénégalaise.



