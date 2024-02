Impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu : Le délai de paiement du premier acompte fixé au 15 février

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Février 2024 à 13:21 | | 0 commentaire(s)|

A ce titre, ajoute la Dgid, les usagers sont invités à se rapprocher du centre des impôts territorialement compétent afin de remplir leurs obligations de paiement.



Les services de la Dgid restent à disposition pour apporter toutes informations utiles.



Adou Faye





Source : Dans un communiqué de presse, la Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) rappelle que le délai de paiement du premier acompte provisionnel de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu est fixé au 15 février 2024.Source : https://www.lejecos.com/Impot-sur-les-societes-et-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook