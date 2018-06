Inarrêtable, Ronaldo s'offre un nouveau record

Déjà auteur d'un triplé face à l'Espagne pour l'entrée en lice du Portugal à la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois fait la différence, ce mercredi, contre le Maroc. Il a inscrit son 85e but avec le Portugal, devenant le meilleur buteur européen en sélection devant Ferenc Puskás.



Du haut de ses 33 ans, Cristiano Ronaldo n’en finit plus de faire tomber des records. Après être devenu le joueur le plus âgé de l’histoire à inscrire au moins 3 buts lors d’un même match en Coupe du monde, à l’occasion de l’entrée en lice du Portugal face à l’Espagne (3-3), le Madrilène s’est une nouvelle fois illustré, ce mercredi, contre le Maroc. En ouvrant le score après seulement cinq minutes de jeu, il a battu le record de buts en sélection pour un joueur européen.



Devant la légende Puskás



Avec 85 réalisations en 152 sélections, Ronaldo devance désormais le Hongrois Ferenc Puskás, auteur de 84 buts en 89 sélections. Face aux Marocains, le capitaine du Portugal a profité d’un corner rapidement joué à deux et d’un centre fort de João Moutinho pour se défaire du marquage adverse et placer une tête plongeante dans la surface pour crucifier Munir El Kajoui. Avec 4 points, il occupe la tête du classement des buteurs de cette Coupe du monde devant le Russe Denis Cheryshev (3 buts).



Face au Maroc, Ronaldo est par ailleurs devenu le premier joueur du Portugal à marquer du pied droit, du pied gauche et de la tête lors d’une même Coupe du monde, depuis José Torres lors de l'édition 1966. Cette année-là, le Portugal avait terminé à la troisième place. Au niveau mondial, Ronaldo est deuxième, seulement devancé par l'Iranien Ali Daei, auteur de 109 buts en 149 sélections.











Rmc