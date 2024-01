Inauguration de l’Agence auxillaire de la Bceao de Saint-Louis : Le Maire Mansour Faye salue les réalisations de Macky Sall dans la ville

Dans son discours, M. Faye qui est également le ministre des Infrastructures, a déclaré que la présence du chef de l’Etat à la cérémonie d’inauguration de l’agence auxiliaire de la Bceao témoigne de son attachement longtemps exprimé au développement territorial équilibré du Sénégal. Selon Mansour Faye, ce qui fait de Macky Sall, le champion de l’équité sociale et territoriale du Sénégal.



M. Faye a ainsi tenu à lui exprimer sa profonde gratitude pour les nombreuses réalisations accomplies à Saint-Louis. «Je pourrais citer certaines de vos nombreuses réalisations phares qui ont profondément marqué le développement. Il s’agit de la reconstruction de l’aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye dont le premier vol commercial a eu lieu le 15 janvier 2024 », a rappelé le maire de Saint-Louis.



Il a également rappelé la réalisation de la digue de protection de la Langue de barbarie et des logements sociaux pour les sinistrés qui ont permis de sauver la ville. Mansour Faye n’a pas manqué de citer la reprise totale du réseau d’assainissement, la mise en œuvre du programme de développement touristique avec l’avenue Jean Mermoz et la place citoyenne Ndar entre autres.



«Que dire de la récente acquisition de 500 licences de pêche pour nos vaillants pêcheurs, la réhabilitation du pont Moustapha Malick Gaye et la grande mosquée du nord sont à compter parmi vos grandes réalisations dans la ville. Comment oublier les nombreuses routes qui ont fini de redessiner le plan de circulation de la commune », a salué le maire de Saint-Louis. Il a aussi rappelé les investissements de Macky Sall dans l’éclairage public, la gestion des ordures ménagères, l’accès à l’eau potable. « Voila entre autres, les raisons pour lesquelles, le Conseil municipal sous ma proposition, a tenu à vous honorer. Parce que la reconnaissance est la mémoire du cœur, Saint-Louis a décidé de vous être éternellement reconnaissante », a fait savoir M. Faye.



Les autres projets en cours pour Saint-Louis ont été rappelés par Mansour Faye. Il s’agit selon lui, du retour attendu du chemin de fer, le port, l’autoroute Dakar-Saint-Louis, le grand stade de Saint-Louis, la réhabilitation de l’école Khayar Mbengue.



Pour cette nouvelle agence de la Bceao, Mansour Faye a exprimé à Macky Sall, la gratitude des populations. Selon lui, l’implantation de cette institution va contribuer de manière certaine, à faire de Saint-Louis un pôle économique majeur dans le pays.



Bassirou MBAYE





