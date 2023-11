Inauguration de l’hôtel Azalaï: Macky Sall magnifie la montée en puissance du tourisme sénégalais Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Novembre 2023 à 09:02 | | 0 commentaire(s)|



Le Chef de l’Etat est d’avis que l’inauguration de cet hôtel moderne « confirme la montée en puissance » du secteur touristique et la relance effective de la destination Sénégal. « Elle traduit ainsi la confiance que la destination Sénégal inspire aux investisseurs et les bonnes perspectives de développement de l’industrie touristique de notre pays », s’est notamment réjoui Macky Sall devant le PDG dudit groupe, Mossadeck Bally. Le Président de la République, Macky Sall, a inauguré samedi l’hôtel Azalaï de Dakar situé sur la Corniche Ouest. Cet édifice déjà classé 4 étoiles par la Commission nationale de classement, compte 200 chambres et génère 200 emplois directs crées, compte non tenu des réseaux voirie, eau, assainissement et électricité installés.« Cet hôtel de dernière génération, situé sur ce magnifique site face aux îles de la Madeleine et de l’océan Atlantique, répond aux standards internationaux en termes de commodités pour rendre un séjour agréable », a déclaré le Président Macky Sall. Le coût global de l’infrastructure hôtelière du groupe Azalaï est estimé à 22 milliards F CFA.Le Chef de l’Etat est d’avis que l’inauguration de cet hôtel moderne « confirme la montée en puissance » du secteur touristique et la relance effective de la destination Sénégal. « Elle traduit ainsi la confiance que la destination Sénégal inspire aux investisseurs et les bonnes perspectives de développement de l’industrie touristique de notre pays », s’est notamment réjoui Macky Sall devant le PDG dudit groupe, Mossadeck Bally. A en croire le président de la République, l’Etat avait aussi mis à disposition, l’année dernière, une enveloppe de 75 milliards de FCFA pour financer les besoins en investissements des entreprises s’activant dans ces domaines. “Pour l’investissement dans le tourisme et ses services connexes comme l’hôtellerie, l’Etat est aux côtés des promoteurs, par des mesures incitatives de soutien et d’accompagnement”, a-t-il observé.



Source : https://lesoleil.sn/inauguration-de-lhotel-azalai-...

