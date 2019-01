Inauguration de la Grande Mosquée de Pikine: des nervis « écrasent » les forces de l’ordre

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Janvier 2019 à 11:40

Les nervis sont-ils en train de dicter leur loi aux forces de sécurité et de défense ou notre Etat est-il en train de les négliger ?



Tout porte à le croire. Hier, lors de l’inauguration de la Grande Mosquée de Pikine, de gros bras, recrutés pour les besoins de la sécurité, ont empêché des forces de l’ordre, habillés en civil, de faire leur travail correctement. Il a fallu que certains d’entre eux exhibent leurs cartes professionnelles pour que ces gros bras préposés à la sécurité, les laissent passer.



Lors de l’inauguration de cette Grande Mosquée qui a connu une forte mobilisation des imams et délégués de quartiers de la localité ainsi que de certains responsables politiques de la mouvance présidentielle, le président de la République, Macky Sall, a promis au cas où il est réélu, de construire le grand marché moderne de fruits et légumes de « Sandicat » en sus d'un appui à la communauté mouride dans son projet de réhabilitation de la maison de Serigne Touba » de Pikine.















Walf Quotidien

