Inauguration de la Mosquée de Lagane et récolte annuelle : Serigne Cheikh Saliou et son fidèle disciple Samuel Sarr attendus les 18 et 19 novembre Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Novembre 2022 à 17:49 | | 0 commentaire(s)| Située dans la communauté rurale de Ndiène, Lagane accueille les 18 et 19 novembre prochains deux évènements majeurs. Le vendredi 18 novembre sera le jour de l’inauguration de la Mosquée de Lagane par Serigne Cheikh Saliou, en compagnie et son fidèle disciple Samuel Sarr .

Ensuite comme chaque année, le lendemain 19 novembre, Samuel Sarr et des centaines de talibés vont procéder à la récolte annuelle des champs de Lagane diu Khalife de Serigne Saliou Mbacké.



La communauté rurale de Ndiene Lagane est une communauté rurale du Sénégal située à l'ouest du Sénégal. Elle fait partie de l'arrondissement de Ouadiour, du département de Gossas et de la région de Fatick

Accueil Envoyer à un ami Partager