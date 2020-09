Inauguration de la mosquée de Janatoul Mahwa: Serigne Cheikh Saliou Mbacké confie l’ouverture à Serigne Saliou Ndigueul Thioune

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Septembre 2020 à 22:08 | | 0 commentaire(s)|

Le Khalife de Serigne Saliou Mbacké et le Khalife de Cheikh Bethio Thioune confortent et renforcent la relation que les deux hommes avaient nouée avant de se retrouver au Paradis.



Alors qu’il procédait à l’entablement du domicile de Serigne Saliou Mbacké après des rénovations de grande envergure, Serigne Cheikh Saliou a confié le travail à Serigne Saliou Ndigueul Thioune, le Khalife des Thiantacones.



Avant de quitter le monde ici-bas, Cheikh Bethio qui avait reçu le Ndigueul de Serigne Touba pour construire une mosquée, avait remis les clés à Serigne Cheikh Saliou. Et, pour procéder à l’ouverture de la mosquée, le Khalife de Serigne Saliou a encore renouvelé sa confiance à Serigne Saliou Ndigueul Thioune, Khalife de Cheikh Bethio.



En posant cet acte, Serigne Cheikh Saliou confirme au guide des Thantacones son témoignage sur lui afin de renforcer la relation entre leurs pères. « Je poursuivrai l’œuvre de Serigne Touba avec toi comme un père avec son fils, comme un guide avec son talibé, et comme un ami », lui avait confié Serigne Cheikh Saliou.



Cette mosquée, dont le coût de construction et le matériel de pointe pour son équipe, évalués à près d’un milliard de FCfa sera enfin ouverte et inaugurée le vendredi 25 Septembre 2020.









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos