Inauguration de la plus grande plateforme logistique de la sous-région, en présence du Président Macky Sall Rédigé par leral.net le Mardi 31 Octobre 2023 à 17:08 | | 0 commentaire(s)| Le 30 octobre 2023, une étape majeure a été franchie avec l'inauguration de la plus grande plateforme logistique de la sous-région. Cette infrastructure, axée sur des flottes de camions pour renforcer les connectivités logistiques, a été officiellement ouverte par le Président Sall. De plus, une délégation composée de 130 investisseurs italiens, s'est montrée très intéressée par les pôles portuaires sénégalais, notamment à Dakar, Ndayaane, Ndakhoga, ainsi que par les ports secs comme celui de Tambacounda. Ils ont été reçus par le Directeur général du Port Autonome de Dakar, Mountaga Sy, marquant ainsi un nouveau chapitre dans le développement des infrastructures logistiques au Sénégal.



Accueil Envoyer à un ami Partager