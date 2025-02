Inauguration de la première phase du Projet d’Appui à l’Insertion Professionnelle des Jeunes et des Femmes Formés (PAIJEF) Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Février 2025 à 22:54 | | 0 commentaire(s)| Ce jeudi 20 février 2025, à Diamniadio, le ministre Amadou Moustapha Ndiéck SARRÉ a lancé la première phase du PAIJEF, en présence de plusieurs personnalités de marque, dont l'Ambassadrice d’Italie au Sénégal, S.E. Caterina Bertolini. Ce programme, déjà couronné de succès avec l'insertion de 866 jeunes et femmes dans 534 entreprises à travers le pays, s'inscrit dans la Vision Sénégal 2050 et œuvre pour une insertion professionnelle durable via un modèle de formation axé sur les métiers techniques et la coopération entre jeunes, entreprises et communautés locales.



