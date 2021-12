Inauguration de nouvelles infrastructures dans la Commune de Gaé par le ministre Oumar Guèye

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires, Porte-parole du Gouvernement, M. Oumar Guèye, a procédé, lundi 6 décembre 2021, à l'inauguration des infrastructures d'une importance capitale dans la Commune de Gaé.



Il s'agit du Centre de Santé, du Marché central et de l'hôtel de Ville de la commune de Gaé. Une série d'inaugurations qui s'est déroulée en présence du Préfet du Département de Dagana, M. Cheikh Ibra Fall, du maire de Gaé et d'autres autorités administratives, locales, religieuses et coutumières. M. Oumar Guèye a profité de son séjour dans la Commune de Gaé pour poser la première pierre de l'unité de transformation des produits locaux de Gaé.



Il a également lancé les travaux de construction de la digue-piste communautaire Gaé Dagana sur un linéaire de 12 km. La digue-piste communautaire sera réalisée par le PNDL, dans le cadre du Projet de Désenclavement des zones de Production (PDZP).