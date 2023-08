Inauguration des Bretelles de Cambéréne par le Ministre Mansour Faye : Appel à la Préservation des Aménagements Paysagers

Hier, le ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, a officiellement mis en service les bretelles de Cambéréne en compagnie du maire de Dalifort, Mamadou Mbengue, ainsi que des responsables de l'agence des travaux et de gestion des routes du Sénégal (AGEROUTE). Lors de cette cérémonie, le Ministre a souligné l'importance de préserver les aménagements paysagers et a appelé les élus locaux et les populations à jouer un rôle actif dans cette préservation.