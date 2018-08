Inauguration du complexe multisports Dakar Arena : Macky Sall sous haute sécurité

A quelques mois de la Présidentielle 2019, on ne badine pas avec la sécurité du Président sortant. D’un homme que la chronique accuse surtout, à tort ou à raison, de vouloir écarter tous ses probables adversaires de la route du Palais, créant du coup, un climat de suspicion et de dégoût dans les camps adverses et chez une certaine partie du peuple. Une probabilité, encore loin d’être une vérité, mais aujourd’hui, totalement prise en compte par le Palais de la République, principalement par la sécurité du Président qui prépare chaque sortie du chef de l’Etat avec beaucoup plus de fermeté.



Cependant, le déplacement du Président à Diamniadio, ce mercredi, pour l’inauguration du Complexe multisports Dakar Arena ne fera pas exception. Pour preuve, la sécurité du Président, son « Monsieur protocole » et par ailleurs Gouverneur du Palais, le Colonel Daouda Diop, ont effectué hier, un déplacement sur les lieux. Un exercice de repérage pour la préparation logistique de l’arrivée du chef de l’Etat.













L'Observateur