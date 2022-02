Inauguration du stade Abdoulaye Wade: Macky Sall fait un match plein et... Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Février 2022 à 06:11 | | 0 commentaire(s)| Macky Sall s'est reconcilié avec sa jeunesse ce mardi 22 février 2022, lors de l'inauguration du Stade Abdoulaye Wade. Il a affirmé que ce bijou est celui de la jeunesse, non sans remercier toutes les couches qui ont poussé les "Lions" au scare final en CAN. Le Chef de l'Etat a encore une fois sorti les grands moyens et va certainement surfer sur cet atout pour les prochaines échéances.



Accueil Envoyer à un ami Partager