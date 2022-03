Incendie Salle des ventes : Barthélémy Dias déplore le manque de bouches d’incendie

www.dakaractu.com

Venu marquer sa compassion aux commerçants de la salle de vente qui a été ravagé cet après-midi par un grave incendie, le maire de Dakar a annoncé des dégâts importants. Il a annoncé la tenue d’une rencontre avec le maire de Dakar-plateau Alioune Ndoye pour évacuer les dégâts et voir comment aider les sinistrés. Le maire de Dakar a aussi déploré comme le commandant des sapeurs-pompiers le manque de bouche d’incendie, et annoncé que les lieux qui reçoivent du public soient équipés de ces instruments. Il a enfin indiqué que Dakar comme ville qui se respecte doit avoir des centres commerciaux dignes de ce nom. Ce qui permettra aux concitoyens de travailler dans des conditions de sécurité et de confort.Source : https://www.dakaractu.com/Incendie-Salle-des-vente...