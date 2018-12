Incendie à Thiès : Le préfet annonce une enquête

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Décembre 2018 à 20:07 | | 0 commentaire(s)|

Le marché central aux poissons de Thiès, situé dans la zone nord de la commune, a connu ce matin son quatrième incendie. Les sapeurs-pompiers avaient du mal à maitriser l’intensité du feu. Pourtant, des mesures de réorganisation du marché étaient en cours, entre autorités et commerçants, pour éviter une situation pareille, rapporte Thiès info.



Informé, le préfet de Thiès a fait le déplacement pour s’enquérir de la situation et constater l’importance des dégâts matériels causés par l’incendie. Sur place, il a informé que la police va ouvrir une enquête pour déterminer l’origine du sinistre.

