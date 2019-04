Incendie à la gare routière de Ziguinchor: plus de cent millions FCfa partis en fumée

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Avril 2019 à 10:32 | | 0 commentaire(s)|

Apres le marché Tiléne qui a échappé de justesse à un second incendie la semaine dernière, la gare routière de Ziguinchor a été, samedi dernier, vers les coups de 16 heures, la proie des flammes. Selon les témoins trouvés sur les lieux, le feu serait parti d’un tas d’immondices qui jouxte la cantine et qui a pris feu. Face à la furie des flammes, aidées par un vent fort qui soufflait, les commerçants et leurs clients ont essayé tant bien que mal d’éteindre le feu avec les moyens du bord. Ce, en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers. Mais en vain.



A leur arrivée, les soldats du feu ont trouvé une cantine complètement calciné. Le propriétaire du magasin n’avait que ses yeux pour pleurer. Selon lui, plus de 100 millions Fcfa ont été réduits en cendres.













L’As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos