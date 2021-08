Incendie au 10ème étage du building : la société française « Dooke », spécialisée dans le nettoyage des baies vitrées, impliquée dans le sinistre Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Août 2021 à 23:37 | | 0 commentaire(s)|

La société française « Dooke » est à l’origine du feu qui s’est déclaré au building administratif de Dakar ce jeudi matin à Dakar. En effet, un incendie s’est déclaré en début d’après-midi au 10ème étage du bâtiment qui avait pourtant fait l’objet d’une rénovation. Le bâtiment avait été réceptionné l’année dernière. Spécialisée dans la branche de travaux sur cordes, qui lui permet d’opérer à des hauteurs vertigineuses, l’entreprise qui a un Directeur sous régional Africain, était chargée du nettoyage des baies vitrées du bâtiment. C’est en opérant ce matin sur le site que le feu serait parti des branchements que ces travailleurs effectuaient. Comme indiqué par Dakaractu ce matin, c’était près du restaurant du building. Si on ne connaît pas l’ampleur des dégâts pour le moment, le rapport transmis aux autorités par l’entreprise française permettra d’y voir plus clair. En effet, le Manager Général de « Dooke », Guy Tamgno, qui n’a pas voulu s’épancher sur cette affaire, nous a renvoyé au rapport fait « immédiatement après l’accident et déposé auprès des autorités », nous a-t-il dit. Nous y reviendrons...



