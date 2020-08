Incendie au marché central de Louga: Le commandant des pompiers explique comment le feu s'est déclenché (Vidéo)

Le commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers de Louga, Mankor Sall explique comment l’incendie du marché central de Louga s’est déclenché. Pour lui, seule une enquête pourrait déterminer l’origine de l’incendie, car le marché était fermé et il y a eu un début de feu. Il conseille aux usagers d’être vigilants et de prendre les dispositions nécessaires et utiles pour éviter les débuts d’incendie.