Incendie au siège de Taxawu : Pourquoi Khalifa Sall s’est rendu ce mardi à la section de recherches

Quatre mois après l’incendie qu’il qualifie de criminel sur son siège de Sacré-Cœur, Khalifa Sall déplore toujours les lenteurs de l’enquête. En effet, cet incident s’est produit dans un contexte électoral, suscitant une vive colère parmi les militants de l’ancien maire de Dakar.



« Malgré l’existence de preuves, l’enquête reste au point mort. C’est pourquoi je me suis rendu, aujourd’hui, à la section de recherches pour m’informer de l’avancement du dossier et renouveler ma plainte », a déclaré Khalifa Sall. Il a également regretté que « certains dossiers judiciaires avancent à une vitesse fulgurante lorsqu’ils concernent des opposants ou des activistes ».



Pour le leader de Taxawu Sénégal, « cette inégalité devant la justice est inacceptable ». Il appelle donc les autorités en charge du dossier à faire preuve de davantage de diligence, afin que les coupables soient identifiés et sanctionnés à la hauteur de leurs actes.