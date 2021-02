Incendie chez Mamadou Mamour Diallo : une enquête ouverte pour élucider l’affaire ! Rédigé par leral.net le Mardi 9 Février 2021 à 21:23 | | 0 commentaire(s)|

Yacine DIEYE Une enquête est ouverte après l’incendie d’hier à Louga, d’un des domiciles du leader du mouvement “Dolly Macky”, Mamadou Mamour Diallo. La maison de ce dernier a été attaquée et le salon incendié par des présumés jeunes de pastef. La thèse de l’incendie volontaire est privilégiée dans le cadre de cette enquête, qui vise […] Yacine DIEYE Une enquête est ouverte après l’incendie d’hier à Louga, d’un des domiciles du leader du mouvement “Dolly Macky”, Mamadou Mamour Diallo. La maison de ce dernier a été attaquée et le salon incendié par des présumés jeunes de pastef. La thèse de l’incendie volontaire est privilégiée dans le cadre de cette enquête, qui vise à déterminer les causes de ce sinistre qui a provoqué quelques dégâts matériels.



Source : Source : https://www.lasnews.info/incendie-chez-mamadou-mam...

