Incendie hôpital Mame Abdou de Tivaouane; Les condoléances de Mme Fatoumata DIOUF GUEYE

C'est avec regret et consternation que nous avons appris le drame qui s'est produit au service de néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz SY de Tivaoune. En cette douloureuse circonstance, Mme Fatoumata DIOUF GUEYE Coordinatrice nationale la coalition Macky 2012 et l'ensemble des leaders présentent leurs sincères condoléances au Président de la République son Excellence Monsieur Macky SALL, au peuple sénégalais et particulièrement aux familles attristées. Des efforts colossaux ont été déployés par le Chef de l’Etat pour renforcer les structures sanitaires et leurs plateaux médicaux, cependant nous invitons les autorités étatiques à renforcer davantage les investissements sanitaires pour une meilleure prise en charge médicale des populations. Les leaders de la coalition Macky 2012 réitèrent leurs condoléances au peuple sénégalais et prient pour le repos des âmes de nos petits anges.