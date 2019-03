Incendies des marchés- Mamadou Berthé, architecte : « Le désordre est l’une des causes principales »

La récurrence des incendies dans les marchés ces derniers temps, a une explication. L’architecte, Mamadou Berthé, précise qu’en dehors de l’absence de bouches d’incendies, le désordre qui règne dans les marchés, reste l’une des causes principales.



Ainsi, il a soutenu sur les ondes d’Iradio qu’il y a chaque année, une rubrique Bouche d’incendie dans un budget. Ledit budget doit être alimenté et réalisé, en relation avec le Ministère de l’Intérieur pour équiper toutes les zones qui manifestent le besoin.



D’après l’architecte, Petersen, reconnu comme une gare routière, n’est pas un marché. Et son aménagement en marché, vient d’une récurrence de chantage.



