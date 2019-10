Accueil Envoyer Partager sur facebook Incendies en Amazonie: Les hospitalisations d'enfants en hausse par rapport à 2018 Rédigé par Mamadou Mangane le 3 Octobre 2019 à 10:38 Un rapport de l'Institut Fiocruz, spécialisé en épidémiologie, rendu public ce mercredi, a établi que le nombre d'hospitalisations d'enfants de moins de dix ans pour des problèmes respiratoires dans les zones affectées par les incendies en Amazonie a pratiquement doublé par rapport à 2018.

Le nombre d'hospitalisations d'enfants de moins de dix ans pour des problèmes respiratoires dans les zones affectées par les incendies en Amazonie a pratiquement doublé et le nombre de décès a fortement augmenté dans certains Etats, d'après un rapport scientifique rendu public ce mercredi.



Ce rapport de l'Institut Fiocruz, spécialisé en épidémiologie, a étudié les données de 700 municipalités de la région amazonienne sur les mois de mai et juin, qui correspondent au début de la saison sèche, quand les incendies se multiplient.



Les chercheurs ont estimé que le risque d'hospitalisation pour des problèmes respiratoires lors de ces deux mois de l'année a été de 36% plus élevé chez les enfants de moins de dix ans résidant dans les villes les plus exposées aux feux de forêts. Dans ces villes, plus de 5000 hospitalisations infantiles ont été recensées en mai comme en juin, alors que la moyenne mensuelle de 2008 à 2018 était à peine supérieure à 2500.



Pour ce qui est des données Etat par Etat, celui de Rondonia (nord-ouest), frontalier de la Bolivie, le taux de mortalité d'enfants de moins de dix ans causée par des maladies respiratoires s'est élevé à 393 pour 100.000 de janvier à juillet 2019, contre 287 pour 100.000 pour la même période de l'année dernière. À Roraima (nord), Etat frontalier avec le Venezuela, ce taux est passé de 1427 pour 100.000 de janvier à juillet 2018 à 2398 sur les sept premiers mois de 2019.

"Un problème de santé publique gravissime"



"Les incendies et la déforestation en Amazonie ont un fort impact sur le système de santé, qui doit absolument être renforcé. C'est un problème de santé publique gravissime, qui atteint les populations les plus vulnérable", explique Diego Ricardo Xavier épidémiologiste de la Fiocruz et coauteur du rapport.



L'institut d'observations spatiales (INPE), organisme public qui utilise des données satellitaires, a recensé pratiquement autant de foyers d'incendie en Amazonie de janvier à septembre que sur l'ensemble de l'année dernière (66.750 contre 68.345 pour tout 2018).



Si l'on compare les périodes de janvier à septembre cette année et 2018, l'augmentation s'élève à 41%. En revanche, les chiffres de septembre montrent une baisse de 19% par rapport au même mois de 2018.



Le problème des feux de forêt en Amazonie a suscité une grande émotion internationale et de vives critiques envers la politique environnementale du président d'extrême droite Jair Bolsonaro. Ce dernier n'a cessé de remettre en cause les données, dénonçant une tentative de porter atteinte à la souveraineté brésilienne sur la région.









C.Bo. avec AFP



