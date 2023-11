Incident entre Peulhs et Baye Fall à Touba: La communauté donne sa version des faits et charge les disciples de Cheikh Ibra Fall Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Novembre 2023 à 19:09 | | 0 commentaire(s)| Un incident entre les Baye Fall, en charge de la sécurité de Touba et une communauté peulhe, a dégénéré et provoqué un mort du côté des disciples de Cheikh Ibra Fall. Plusieurs blessés ont été dénombrés aussi, des deux camps. La communauté peulhe accusée d'être l'auteur du meurtre, balaie d'un revers de main les accusations. En attendant de voir la suite des choses, la sécurité publique veille au grain. Un enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de ces douloureux événements.



Accueil Envoyer à un ami Partager