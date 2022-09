Incident sur le Ter: Plusieurs voyageurs se sont évanouis

Hier, mercredi vers 8h45, à l’arrêt Dalifort vers le sens Gare de Dakar, le Ter est tombé subitement en panne. Avec des rames bondées à pareille heure de la matinée, cela a occasionné de nombreux évanouissements et autres malaises dus à la touffeur dans les wagons. Surtout, de la part des jeunes filles et des femmes.



Les gendarmes préposés à la sécurité du Ter, ont dû enclencher des mesures d’urgence et forcer les portes pour permettre aux usagers de sortir du train urbain. Le tout, dans une indescriptible cohue. Mais plus de peur que de mal, le Ter a repris sa marche vers 8h56....en direction de la gare de Dakar.









Avec Le Témoin