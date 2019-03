Incitation à la violence : l’élément audio explosif qui a conduit à l’arrestation des partisans d’Idy à Touba

Dans des propos insultants à l’encontre du chef de l’Etat que nous nous garderons de reproduire, l’auteur de l’élément invite ses camarades à sortir dans la rue et à brûler les stations d’essence Total et tout ce qui pourrait appartenir aux français dans le pays. « Il est facile de brûler une station, il suffit d’y jeter un brin d’allumette pour y mettre le feu », dit l’auteur de l’audio. Qui invite ses camarades à casser les magasins Auchan, les agences Sonatel et la Senelec, entre autres.

Des propos tenus après la publication des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 24 février dernier.