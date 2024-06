Inclusion et Handicap : Rencontre stratégique des Parlementaires et Institutionnels, à Saly Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juin 2024 à 22:00 | | 0 commentaire(s)| Un atelier de renforcement de capacités des parlementaires et des institutionnels sur le plaidoyer pour la ratification du Protocole africain sur le handicap, le Traité de Marrakech, ainsi que les articles 29, 30 et 48 de la Loi d’Orientation sociale relatifs à l’emploi inclusif, a été organisé à Saly. Cette rencontre, co-organisée par le Réseau des parlementaires pour l’inclusion des personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, a pour objectif de produire un document qui va prendre en compte les préoccupations de ses acteurs.

Un compte-rendu d'Omar Ndiaye et de Babacar Thiall, les correspondants de Leral TV à Mbour.



