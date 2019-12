Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Incroyable confidence d’une veuve : "Je couche avec les hommes mariés pour sauver leur ménage" Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 15:08 | | 0 commentaire(s)| C’est une histoire racontée par une jeune veuve de 45 ans, qui multiplie les amants non seulement pour se faire un maximum de plaisir, mais aussi, dit-elle, "pour sauver les foyers des hommes mariés".



Depuis la mort de son mari, riche hommes d’affaires il y a 10 ans, à qui elle a toujours été fidèle, Gwyneth s’est inscrite dans un site de rencontre très discret, où les hommes opulents cherchent des relations d’une nuit, pour des relations sexuelles avec des femmes qui partagent la même vision qu’eux.



Elle ne cherche pas à se faire des relations compliquées à long terme. C’est la raison pour laquelle elle ne va qu’avec des hommes mariés, parce qu’elle évite de s’engager, à en croire ses propos. Aussi parce que « si un mari n’est pas satisfait sexuellement, il finira par quitter son épouse : un bouleversement pour une famille, surtout quand il y a des enfants ».



Elle affirme plus loin: « je ne me sens pas coupable de ce que je fais. Tout le monde y trouve son compte, même l’épouse qui, le soir, récupère un mari tout heureux parce qu’il sera passé me voir dans la journée ».



Partagez vous, chers lecteurs, cette vision des choses de cette dame ?



