Incroyable, la Russie élimine l'Espagne du Mondial !

C'est une véritable sensation ! La Russie crée la surprise en éliminant l'Espagne, à l'issue de la séance des tirs au but. La Roja a payé cher son manque de tranchant offensif. C'est la fête à Moscou ce soir !



L’Espagne a été éliminée dimanche en huitièmes de finale de la Coupe du monde, battue par la Russie aux tirs au but (1,1, 3-4 t.a.b.) La Roja avait rapidement ouvert le score, après un but contre son camp d’Ignashevich (12e).



Mais la Sbornaya avait égalisé par Dzyuba (41e). Les Espagnols ont multiplié les passes (plus de 1.000, un record !) mais ne sont jamais parvenus à faire sauter le verrou russe.



Lors de la séance des tirs au but, Koké et Iago Aspas ont manqué leur tentative. La malédiction se poursuit pour l’Espagne, qui n’a jamais battu un pays organisateur d’une Coupe du monde en match éliminatoire. Après l'Italie en 1934, le Brésil en 1950 et surtout la Corée du Sud en 2002, les Espagnols ont été sortis en 2018 par les Russes.













