Inde : elle meurt en voulant accoucher seule chez elle, avec l'aide d'une vidéo Rédigé par La rédaction de leral.net le 18 Mars 2019 à 11:13 Dans le nord de l'Inde, une jeune femme a tenté de mettre seule son enfant au monde, en regardant une vidéo YouTube. Malheureusement, le bébé et la maman n'ont pas survécu…



En Inde, les accès aux soins sont malheureusement inégaux. Parce qu’elle n’était pas mariée et qu’elle craignait d’être ensuite stigmatisée et rejetée par sa famille, une jeune Indienne de 25 ans a tenté d’accoucher seule chez elle.



Pour essayer de s’en sortir au mieux, la jeune femme se serait aidée d’une vidéo YouTube intitulée : "Comment accoucher toute seule ?". S’il y a apparemment des femmes qui réussissent avec brio cet exercice pour le moins périlleux, cette Indienne n’a malheureusement pas survécu.



Des ciseaux, une lame et un fil ont été retrouvés près de son corps. Selon la police, c'est un voisin inquiet "de voir du sang couler de sa chambre" qui a donné l'alerte, comme le rapporte The Hindustan Time. "Ravi Upadhyay a ouvert la porte et a trouvé la femme et un petit garçon nouveau-né gisant morts. Il a immédiatement informé la police, qui s'est rendue sur les lieux et a envoyé le corps pour l'autopsie.", a expliqué le chef de la police, Ravi Rai.



Un cas similaire aux Etats-Unis



Au mois d’avril dernier, un cas similaire a eu lieu entre la Turquie et les Etats-Unis. Tia Freeman, une jeune femme d’une vingtaine d’années originaire du Tennessee a donné naissance à son bébé dans sa chambre d’hôtel, sans aucune assistance médicale. Alors qu’elle était en déplacement en Allemagne, la maman est contrainte de faire une escale de 17 heures à Istanbul. C'est sur le sol turc qu'elle commence à sentir les premières contractions.



Elle décide alors de prendre une chambre dans l’hôtel le plus proche de l’aéroport pour se reposer. En arrivant, Tia consulte ses symptômes sur Google et réalise que son accouchement est imminent. Seule dans un pays qu'elle ne connaît absolument pas, la maman décide d'accoucher en s'aidant uniquement d'une vidéo sur YouTube. Et en gardant son sang-froid, celle-ci s'en est heureusement très bien sortie. La maman et son bébé ont eu la chance d’être rapidement pris en charge dans un hôpital turc, ce qui n’a malheureusement pas été le cas de la jeune Indienne…











aufeminin.com



