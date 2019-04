Indépendance de la Casamance : Les populations désapprouvent la sortie de Salif Sadio

Les populations de la Casamance désapprouvent la sortie de Salif Sadio, sur l’indépendance. «Il doit comprendre que la paix est irréversible. Les populations ont décidé elles-mêmes, d’instaurer cette paix en Casamance », avertit Mamadou Lamine Diatta.



Cet originaire de Bignona invite le chef de guerre à taire ses velléités et à opter celles voulu par les fils de la Casamance. « Nous ne devons plus laisser personne, quels que soient son rang et sa personnalité mettre à mal le processus de paix. Nous en avons assez de cette guerre qui ne nous a jamais apporté quelque chose », note-t-il.



Dans L’Observateur, un cadre casamançais embouche la même trompette et soupçonne les fossoyeurs de la paix d’être derrière les déclarations du chef de guerre. « Ils sont toujours là, tapis dans l’ombre. Ils ne veulent pas en vérité la paix. Je demeure convaincu que ce sont des fossoyeurs de la paix qui en veulent à Robert Sagna et au Groupe de réflexion pour la paix.



Ce sont des hommes qui ne savent même pas où se trouve le maquis. Ils sont dans leur bureau climatisé en train d’écrire des pages, des insanités pour décourager le processus de paix, surtout les investisseurs. Mais qu’ils se le tiennent pour dit, la Casamance ne veut plus de cette guerre. Elle veut la paix », dit-il. Non sans demander aux autres factions et aux combattants du Mfdc, de ne pas suivre ces gens qui usent de tous les moyens pour décourager la paix en Casamance.

